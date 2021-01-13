شكرا لقرائتكم خبر عن إعدام كمية من الأغذية منتهية الصلاحية بشمال سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعدمت لجنة مشكلة من مديرية الصحة، ومباحث التموين، ومحكمة العريش، بشمال سيناء، كمية من الأغذية المنتهية الصلاحية، تنفيذًا لقرار نيابة شمال سيناء، بإعدام المضبوطات.

وقال الدكتور طارق شوكة، وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء، إن إدارة مراقبة الأغذية بالتعاون مع الجهات المعنية، شنت حملة موسعة على الأسواق والمحال التجارية، حيث أسفرت عن تحرير 21 محضر جنحة صحية لحيازة مواد غذائية منتهية الصلاحية، وبالعرض على النيابة أصدرت قرارًا بإعدام المضبوطات.

وتستمر إداره مراقبة الأغذية بتكثيف الحملات والمشاركة فيها بتوجيهات الدكتور طارق شوكة، وتكليفات الدكتور رمضان توفيق مدير عام الطب الوقائي لضبط الأغذية مجهولة المصدر والمنتهية الصلاحية والضارة بالصحة، من الوصول، لمواطني شمال سيناء.