شكرا لقرائتكم خبر عن «السياحة والتعاون الدولي» تدشنان برنامجًا لتنمية الموارد البشرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

دشنت وزارتا السياحة والآثار والتعاون الدولي، برنامج الدعم الفني لتنمية الموارد البشرية، في قطاع السياحة في مصر، في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ومنظمة السياحة العالمية، والذي يهدف إلى بناء القدرات البشرية، وتطوير الهياكل الإدارية للهيئات التابعة لوزارة السياحة والآثار والقطاع السياحي الخاص، والمساهمة في تطوير آليات سياسة الترويج السياحي.

وبوصفها محافظ جمهورية مصر العربية، لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، استضافت وزارة التعاون الدولي، اليوم بشكل افتراضي فعاليات توقيع البرنامج بين كل من وزارة السياحة والآثار، والبنك الأوروبي، لإعادة الإعمار والتنمية، والتى عملت على التنسيق له خلال الأشهر السابقة؛ حيث وقع الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، اتفاقية البرنامج مع السيد خالد حمزة، نائب رئيس البنك الأوروبي في مصر، لإعادة الإعمار والتنمية، بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الأوروبي، لإعادة الإعمار والتنمية، وهايكه هارمجارت، المدير الإداري لمنطقة جنوب وشرق المتوسط، بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.

جدير بالذكر أن مصر عضو مؤسس بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ومنذ بداية عملياته في عام 2012، استثمر أكثر من 7 مليارات يورو، في أكثر من 125 مشروعًا في مصر، وتشمل مجالات استثمار البنك القطاع المالي، والصناعات الزراعية، والتصنيع والخدمات، بالإضافة إلى مشاريع البنية التحتية مثل قطاع الطاقة والمياه وخدمات الصرف الصحي والنقل.