شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق قافلة زراعية لتعقيم 11 موقعاً للوقاية من «كورونا» بالإسكندرية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المهندس طارق صالح،وكيل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى في الاسكندرية، رئيس هيئة مكتب الاعلام الريفى، أن المديرية نفذت قافلة لتطهير وتعقيم 11 موقعاً للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وأضاف «صالح»، أن القافلة أشرفت على تجهيز فصول محو الامية التابعة للجمعية والتي تفضلت الجمعية واعضائها بتجهيزها للدارسين بصورة ممتازة، لتطهير القرية من مرض كورونا حيث تم العمل من خلال إستضافة من جمعية البصرة الزراعية بإشراف المهندس محمد قاسم رئيس الجمعية، وتم تطهير ورش 11 موقعاً.

وأشار إلى أن المواقع التي جرى رشها وتعقيمها ضمت مقر جمعية البصرة الزراعية، ومخازن الجمعية، وسنترال البصرة ومنطقة سوق البصرة والجمعية الاستهلاكية، ومسجد البصرة وكنيسة البصرة كاملة والمنطقة المحيطة بالمدرسة الفنية الصناعية للبنات وهي تحت الإنشاء والمنطقة حول المدرسة الإبتدائية والإعدادية، ومكتبة الطفل حيث تم رش المكتبة من الخارج مع الاهتمام بالأماكن المحببة للأطفال للجلوس فيها، وبعض طرق القرية ومنطقة سكنية.

قافلة زراعية لتعقيم 11 موقعاً للوقاية من "كورونا" بالاسكندرية (صور)

قافلة زراعية لتعقيم 11 موقعاً للوقاية من "كورونا" بالاسكندرية (صور)

قافلة زراعية لتعقيم 11 موقعاً للوقاية من "كورونا" بالاسكندرية (صور)

قافلة زراعية لتعقيم 11 موقعاً للوقاية من "كورونا" بالاسكندرية (صور)

قافلة زراعية لتعقيم 11 موقعاً للوقاية من "كورونا" بالاسكندرية (صور)

قافلة زراعية لتعقيم 11 موقعاً للوقاية من "كورونا" بالاسكندرية (صور)

قافلة زراعية لتعقيم 11 موقعاً للوقاية من "كورونا" بالاسكندرية (صور)

قافلة زراعية لتعقيم 11 موقعاً للوقاية من "كورونا" بالاسكندرية (صور)

قافلة زراعية لتعقيم 11 موقعاً للوقاية من "كورونا" بالاسكندرية (صور)