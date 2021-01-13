شكرا لقرائتكم خبر عن الموافقة على 37 طلب تقنينًا جديدًا على أراضي أملاك الدولة في بني سويف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ترأس الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، الاجتماع رقم 67 للجنة العليا للبت في طلبات التقنين على أراضي أملاك الدولة، بحضورالدكتور عاصم سلامة، نائب المحافظ، واللواء جمال مسعود، السكرتير العام، ولمياء جلال، المشرف العام على الأمانة الفنية باللجنة، وأحمد إبراهيم، مدير عام الأملاك ورؤساء الوحدات المحلية والتنفيذيين المعنيين أعضاء اللجنة.

وخلال الاجتماع، تمت مناقشة 70 ملفًا ما بين طلبات جديدة وتظلمات، حيث تم قبول 2 تظلم، والموافقة على 37 طلب تقنين جديدًا، ليصل إجمالي عدد الطلبات التي تمت الموافقة عليها حتى الآن إلى 2213 طلب تقنين، فيما بلغ إجمالي العقود التي تم تحريرها 1032 عقدًا، وجاري البت في باقي الطلبات تباعًا بعد استيفاء الخطوات والإجراءات المطلوبة وفق القانون واللوائح المنظمة لذلك.