شكرا لقرائتكم خبر عن «قصور الثقافة» تستكمل مبادرة صنايعية مصر بالإسماعيلية بورش الخرز والنحت على الخشب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة من خلال الإدارة المركزية للشئون الفنية تنفيذ فعاليات مبادرة صنايعية مصر، والمقامة في الفترة من 9 حتى 23 يناير2021، في السادسة مساء بقصر ثقافة الإسماعيلية، وتهدف المبادرة إلى استخدام الفن لنشر الوعي الحر بالحرف المصرية القديمة للحفاظ عليها من الإندثار، كما تهدف إلى تعليم مجموعة من الشباب حرفة أو مهنة يستفيدوا منها وتصبح مصدر رزق مستقبلا.

وتضمنت الفعاليات ورشة الخرز، وورشة النحت البارز على الخشب تدريب الفنان التشكيلي أحمد علام، حيث بدأ بتعريف أنواع الأخشاب المصرية وألوانها والفرق بين صلابتها والتعرف على اتجاهات ثمرة الأخشاب، والفرق بين الأخشاب المصرية وغيرها ومميزاتها عن الأخشاب المستوردة.

وتهدف الورشة إلى تدريب الشباب على كيفية توظيف الفن في إخراج منتج جيد في مجال حفر الاخشاب وتحويل الديفوهات والعيوب إلى عمل فني ذو قيمة مرتفعة، بمعنى تحويل المنتج من حرفة إلى عمل فني راقي، مع الشرح المفصل لكيفية استخدام الأدوات اللازمة والحفر بشكل آمن وصحيح، واختيار التصميمات المناسبة للحفر وتكليف المتدربين لاختيار تصميم فردي تمهيدا للوصول لفكرة مميزة وكمرحلة أولى ثم إختيار تصميم جماعي لصياغة عمل مشترك مناسب للمشروع.

استكمال المرحلة الثانية لمبادرة صنايعية مصر بالإسماعيلية

استكمال المرحلة الثانية لمبادرة صنايعية مصر بالإسماعيلية