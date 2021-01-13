شكرا لقرائتكم خبر عن طقس غائم وغير مستقر وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة بالإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت الإسكندرية وأجزاء من الساحل الشمالي، اليوم الأربعاء، طقس غائم وغير مستقر يصاحبه رياح وتكاثر السحب الركامية وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.

كانت هيئة الأرصاد الجوية، قد أشارت إلى إلى تعرض الإسكندرية، بدءًا من اليوم، إلى موجة من الطقس غير المستقر مصحوبة برياح مُحملة بالأتربة وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.

وأكدت «الهيئة» استمرار موجة الطقس السيئ لمدة يومين، مع توقع بهطول أمطار غزيرة على فترات متقطعة بأحياء متفرقة من الإسكندرية.

وأعلنت محافظ الإسكندرية، رفع درجة الاستعداد القصوى والطوارئ بجميع الأجهزة التنفيذية، للتعامل مع موجة الطقس السيئ، فيما انتظمت الملاحة البحرية وأعمال الصيد ولم تتوقف حتى الآن.

من جانبها، دفعت شركة الصرف الصحي بالتنسيق مع الأحياء بعشرات من السيارات لشفط أي تراكمات محتملة لمياه الأمطار بشوارع الإسكندرية وضمان استمرار السيولة المرورية.

ووجه اللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، بتمركز سيارات الصرف الصحي لشفط أي تراكمات لمياه الأمطار بشوارع وميادين الإسكندرية، وذلك لضمان استمرار السيولة المرورية.