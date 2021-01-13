شكرا لقرائتكم خبر عن غيوم ورياح محملة بالأتربة على مدن وقرى المنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

سيطرت الغيوم، وهبَّت الرياح المُحملة بالأتربة والرمال الصفراء على مدن وقرى المنيا، مما تسبب في غلق النوافذ، وتوقف الحركة المرورية في الساعات الأولى من الصباح.

وانتشرت الفرق المرورية بالطرق السريعة، للحد من السرعات، بهدف الحفاظ على أرواح السائقين والمواطنين.

وكلف المحافظ اللواء أسامة القاضي، رؤساء المراكز بمتابعة غرف العمليات ورصد أي حوادث أو متغيرات مناخية والانتقال لمواقع الأحداث.