شكرا لقرائتكم خبر عن إعادة فتح مسجد النور بالعباسية بعد غلقه أسبوعين لعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قررت لجنة إدارة أزمة كورونا بوزارة الأوقاف إعادة فتح مسجد النور بالعباسية أمام المصلين اليوم الأربعاء، بعد مرور أسبوعين على قرار الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف من غلقه بتاريخ 29 ديسمبر 2020، بسبب عدم التزام بعض المصلين بتعليمات الوزارة بشأن الالتزام بارتداء الكمامة والمصلى الشخصي عقب أداء صلاة الظهر بمسجد النور.

وقام العاملون بمسجد النور في العباسية بأعمال تعقيم وتطهير ونظافة المسجد تمهيدا لفتحه أمام المصلين اليوم الأربعاء.

وشددت لجنة إدارة أزمة كورونا بوزارة الأوقاف على الأئمة والعاملين في مسجد النور بالالتزام بإجراءات الوقاية من كورونا وتنبيه المصلين بضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية وارتداء الكمامة وإحضار المصلى الشخصي.

وكان وزير الأوقاف، قد قرر غلق مسجد النور وساحته، وعدم السماح بفتحه لمدة أسبوعين، مع خصم 10 أيام من كل إمام من أئمة المسجد وجميع العاملين المكلفين بالعمل في المسجد، وذلك بسبب عدم التزام بعض المصلين بتعليمات الوزارة بشأن الالتزام بارتداء الكمامة والمصلى الشخصي، وذلك عقب أداء الوزير صلاة الظهر بمسجد النور يوم الثلاثاء 29 ديسمبر 2020.

وأكد وزير الأوقاف، على جميع رواد بيوت الله عز وجل بالالتزام بارتداء الكمامة، واصطحاب المصلى الشخصي، ومراعاة التباعد الاجتماعي، حيث ستكون الوزارة مضطرة لغلق أي مسجد لا يلتزم رواده بالإجراءات الاحترازية، فطاعة الله عز وجل لا تنال بمعصيته سبحانه في أذى الخلق، وقد أكدنا مرارا وسنظل نؤكد أنه من كان يحب بيوت الله عز وجل، فليحرص على بقائها مفتوحة من خلال التزامه بالتعليمات والإجراءات الوقائية، وذلك مع محاسبة كل مقصر من العاملين بالمساجد أو المشرفين عليها للتحقيق والمحاسبة .