شكرا لقرائتكم خبر عن زراعة 293 ألف فدان بالمحاصيل الشتوية في الوادي الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور مجد المرسى، وكيل وزارة الزراعة بالوادى الجديد، إن إجمالي المساحات المنزرعة بالمحاصيل الشتوية المختلفة على مستوى المحافظة التي تم حصرها هذا الموسم بلغت 292866 فدان.

وأضاف «المرسي»، وتشمل المساحة المنزرعة محاصيل القمح والشعير والفول البلدي والبرسيم المسقاوي والبرسيم الحجازي والبصل الفتيل، والبصل المقور وبصل الروس وبنجر السكر والبسلة والكمون والكراوية والحلبة والينسون والريحان والنعناع والبردقوش والزعتر والشبت، بينما بلغت المساحات المنزرعة بالخضر 67684 وتشمل الطماطم والبطاطس والثوم والكوسة والكرنب والقنبيط والسبانخ والفلفل والباذنجان والفجل والجرجير واللفت والخس والقثاء والجزر والكسبرة والخيار والفراولة والفاصوليا .

وأكد وكيل وزارة الزراعة بالوادى الجديد، على المتابعة المستمرة للزراعات في كافة المناطق من خلال المشرفين الزراعيين، والوحدات الزراعية بالقرى، بالإضافة إلى استمرار الحصر الفعلي للمساحات المنزرعة بالمحاصيل الحقلية والخضر، وذلك على مستوى الأراضي بمناطق الخارجة والداخلة والفرافرة وبلاط وباريس والقصر وشرق العوينات.