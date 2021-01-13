شكرا لقرائتكم خبر عن «المستقبل العمرانية» تدعم «تحيا مصر» بـ 7 ملايين جنيه لتوفير لقاح كورونا للفئات المستحقة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أتمت شركة المستقبل للتنمية العمرانية المالك والمطور العام لمشروع مستقبل سيتي بالقاهرة الجديدة التبرع لصندوق تحيا مصر بقيمة 7 ملايين جنيه للمساهمة في توفير لقاح فيروس كورونا «Covid 19» للفئات الغير قادرة.

وأشاد المهندس عصام ناصف رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة المستقبل للتنمية العمرانية بالدور الحيوي والكبير الذي يقوم به صندوق تحيا مصر في كافة أنشطة المسؤولية المجتمعية وتقديم كافة سبل الدعم للأسر الأولي بالرعاية.

وأضاف أن الشركة عزمت على المشاركة في هذه المبادرة فور الإعلان عن توجيه القيادة السياسية للصندوق في تبني الحملة بكافة وسائل الإعلام لدعم صندوق تحيا مصر في توفير لقاحات فيروس كورونا وقررت الشركة المشاركة الفورية تلبيةً للدعوة الكريمة.

ومن جانبه أعرب تامر عبدالفتاح المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر عن شكره وتقديره لشركة المستقبل على هذه المساهمة، حيث يوضح ذلك دور الشركة الفعال في مجال المسئولية الاجتماعية فضلاً عن انه يظهر تقدير الشركة للدور الكبير الذي يقوم به صندوق تحيا مصر في مواجهة الكوارث والأزمات.

جدير بالذكر أن شركة المستقبل دعمت صندوق تحيا مصر في يوليو من العام الماضي بقيمة 5 ملايين جنيه لمواجهة الأزمات وخاصة تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد «Covid 19».