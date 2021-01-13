شكرا لقرائتكم خبر عن مطران القدس: أطالب بايدن بتصحيح أخطاء ترامب.. و«صفقة القرن» إلى مزبلة التاريخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

طالب المطران عطا الله حنا، مطران القدس، رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس، الرئيس الأمريكى الجديد جو بايدن، بتصحيح أخطاء سلفه الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب، خاصة فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية.

وقال «عطالله»، خلال مشاركته في ندوة الكترونية مع الكنيسة المشيخية في أمريكا حول واقع مدينة القدس، وما يتمناه الفلسطينيون من الرئيس الجديد اليوم الأربعاء، أتمنى من الرئيس الامريكي الجديد، أن يصحح الأخطاء الجسيمة التي ارتكبها سلفه، خاصة فيما يتعلق بالقدس، والقضية الفلسطينية، والتي هي قضية شعب متمسك بحقوقة ولن يرضخ شعبنا لاية ضغوطات أو إملاءات أو مشاريع مشبوهة.

وعن صفقة ترامب، والتي سميت في وقت من الأوقات بصفقة القرن، قال إن الفلسطينيون تركوها في مزبلة التاريخ، وهي لا تعني لنا شيئا فليس من صلاحيات ترامب أو غيره بأن يتاجر بالحقوق الفلسطينية، وأن يفرط بالقدس، وأن يقدم ما لا يملك إلى من لا يستحق.

وأضاف: «نتمنى أن يكون العهد الجديد في البيت الأبيض أفضل من سابقه، وأن تكون هناك جرأة عند الرئيس الجديد، لكي يقوم بتصحيح الأخطاء الجسيمة التي ارتكبت ليس فقط بحق شعبنا الفلسطيني، بل بحق عدد من شعوبنا العربية في هذا المشرق«.