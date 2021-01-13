شكرا لقرائتكم خبر عن «الجيزة»: غلق وتشميع مطعم البرنس السياحي (تعرف على السبب) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام حي الطالبية، بشن حملة على عدد من المحال محل شكاوى من المواطنين، وأسفرت الحملات عن غلق وتشميع مطعم وكافية البرنس السياحي الكائن بـ144 بشارع الأهرام بالطالبية لعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية المحددة ومواعيد الغلق وعدم وجود التراخيص اللازمة، وذلك بمتابعة من أشرف تامر، رئيس حي الطالبية، وبتواجد من شرطة المرافق وجاري المتابعة.

جاء ذلك في إطار توجيهات اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، بالاستجابة الفورية لشكاوى المواطنين، وفي ضوء المتابعات اليومية التي تنفذها المحافظة للتأكد من التزام المحال والمطاعم بالإجراءات الاحترازية لمجابهة تفشي فيروس كورونا والالتزام بالطاقة الاستيعابية للمطاعم وعدم وجود أي ازدحامات أو تكدسات حفاظًا على السلامة العامة.