شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 5 مقاهي ومصادرة 45 شيشة في حملة بشبرا الخيمة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ضبطت الأجهزة التنفيذية بحي شرق شبرا الخيمة، خلال حملة لمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، 5 مقاهي مخالفة، تقوم بتقديم الشيشة بالمخالفة للقوانين، وتمكنت الحملة من مصادرة 45 شيشة، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وأكد الدكتور بكر عبدالمنعم، رئيس الحي، على استمرار تواجد لجان المتابعة بالمواقف والطرق الرئيسية لرصد السيارات المخالفة لقرار ارتداء السائقين والركاب الكمامة الواقية، وتوقيع الغرامات الفورية على المخالفين.

وطالب رئيس الحي المواطنين بالحفاظ على التباعد ومنع التجمعات وارتداء الكمامات الطبية حفاظًا على صحتهم وسلامتهم، مؤكدًا أنه في حالة الامتناع عن سداد قيمة الغرامة سيتم تحويل المخالف للنيابة المختصة لاتخاذ ما يلزم بشأنه.

وفي السياق نفسه، تمكنت أجهزة الحي من ضبط عربة كارو بشارع 15 مايو، تقوم بإلقاء القمامة وتشويه المظهر العام، الأمر الذي يعمل على إنهاك الأجهزة التنفيذية لأداء أعمالها في تطبيق النظافة، وتم الضبط والتحفظ واتخاذ الإجراءات القانونية.

مصادرة شيش فى مقاهى فى شبرا الخيمه

مصادرة شيش فى مقاهى فى شبرا الخيمه

مصادرة شيش فى مقاهى فى شبرا الخيمه

مصادرة شيش فى مقاهى فى شبرا الخيمه

مصادرة شيش فى مقاهى فى شبرا الخيمه