شكرا لقرائتكم خبر عن حملات تفتيشية على عدد من المنشآت الصناعية ببلبيس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شاركت وزارة البيئة، اليوم الأربعاء، من خلال الإدارة المركزية للتفتيش والإلتزام البيئى، بالتعاون مع الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، وقسم شرطة بلبيس ومباحث البيئة، إضافة إلى الرقابة على التموين، في تنفيذ حملات تفتيشية على عدد من المنشآت العاملة بمجالات صناعية مختلفة، بمنطقة بلبيس بالشرقية.

وأسفر التفتيش الموسع على عدد من المنشآت التي تعمل بمجالات مختلفة، منها الكيماويات، والأحبار، والبلاستيك، ومستحضرات تجميل، والمبيدات الحشرية، والمنظفات عن وجود عدة مخالفات بيئية، وتحرير عدد ٤ محاضر بناء على ما تم رصده من مخالفات.

وقد تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وإغلاق (تشميع) المنشآت المخالفة من قبل مباحث البيئة، وجاري العرض على السلطة المختصة، بما تم رصده من مخالفات.

وتأتى الحملة في إطار التعاون المشترك، بين جهات الدولة المعنية، للتأكد من التزام المنشآت بكافة الاشتراطات البيئية اللازمة، وكذلك الإجراءات الاحترازية والوقائية، تزامنا مع مجابهة آثار الموجة الثانية من جائحة كورونا، لحماية صحة العاملين بتلك المنشآت وصحة المواطنين بشكل عام.