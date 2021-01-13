شكرا لقرائتكم خبر عن في ألبوم صور.. مصور فوتوغرافي يوثق «زمن الكورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عكف المصور الفوتوغرافي، محمود الخواص على توثيق فترة جائحة «كوفيد 19» في مصر من خلال الصور.

وطاف «الخواص» عدة محافظات لرصد وتوثيق هذه الفترة، التي شهدت حظرًا للتجول وخلو الشوارع والميادين من المارة، وإغلاق للمحال التجارية، فضلا عن ارتداء المواطنين الكمامات الواقية في المواصلات العامة، وأعمال تعقيم الشوارع والمرافق العامة.

ورصدت الصور استمرار العمل في المشروعات الكبرى التي تنفذها الدولة رغم الجائحة، مع التزام العمال بالإجراءات الاحترازية التي فرضتها حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

كما رصدت الصور تهافت المواطنين على شراء السلع والاحتياجات الضروريّة في بداية تفشي وباء كورونا «كوفيد -19»، بالإضافة إلى طوابير إجراء المسحة في المستشفيات والمراكز الصحية للتأكد من عدم الإصابة بالفيروس.

محمود الخواص يوثق «زمن الكورونا» في صور

محمود الخواص يوثق «زمن الكورونا» في صور

محمود الخواص يوثق «زمن الكورونا» في صور

محمود الخواص يوثق «زمن الكورونا» في صور

محمود الخواص يوثق «زمن الكورونا» في صور

محمود الخواص يوثق «زمن الكورونا» في صور

محمود الخواص يوثق «زمن الكورونا» في صور

محمود الخواص يوثق «زمن الكورونا» في صور

محمود الخواص يوثق «زمن الكورونا» في صور

محمود الخواص يوثق «زمن الكورونا» في صور

محمود الخواص يوثق «زمن الكورونا» في صور

محمود الخواص يوثق «زمن الكورونا» في صور

محمود الخواص يوثق «زمن الكورونا» في صور

محمود الخواص يوثق «زمن الكورونا» في صور

محمود الخواص يوثق «زمن الكورونا» في صور

محمود الخواص يوثق «زمن الكورونا» في صور

محمود الخواص يوثق «زمن الكورونا» في صور