شكرا لقرائتكم خبر عن «المنيا» تتصدى للتعديات على أملاك الدولة وعشوائية البناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تواصل الوحدات المحلية، بمراكز محافظة المنيا، جهودها في تنفيذ حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية، وأملاك الدولة، وذلك تنفيذا لتكليفات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، باستمرار تنفيذ حملات إزالة التعديات من أجل الحفاظ على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة، وبهدف القضاء على عشوائية البناء، وإزالة كافة أشكال التعديات على أملاك الدولة، والتصدي بكل حسم للمخالفين من خلال تنفيذ الإزالة الفورية، وتحرير محاضر واتخاذ اللازم مع المخالفين.

من جانبها، نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ملوى أعمال إزالة لحالة تعد بالبناء على أرض أملاك دولة بقرية الشيخ عبادة، بمجلس قروى الروضة، وبجوار مخر السيل، كما تم إيقاف استكمال أعمال بناء بقرية البياضية بمجلس قروى الروضة وتم اتخاذ كافه الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وفي سياق آخر، تابع اللواء أحمد السايس رئيس مدينة ملوى، تنفيذ إجراءات مواجهة فيروس كورونا، حيث تم اغلاق مقهى لمخالفته المواعيد المقررة، وعدم الإلتزام بتنفيذ الإجراءات الاحترازية، وقرارات ساعات غلق المحلات بشوارع المدينة، كما واصلت الوحدة المحلية استكمال أعمال صيانة أعمدة الإنارة، وتركيب الكشافات بالطريق الزراعي، وذلك في إطار متابعة خطة رفع كفاءة الطرق بالمركز.