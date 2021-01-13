شكرا لقرائتكم خبر عن «ثقافة المنيا» تناقش «كيفية التعامل مع الخوف».. وتقدم ورش عن الاحتباس الحراري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أقامت الهيئة العامة لقصور الثقافة، العديد من الأنشطة الفنية والثقافية بفرع ثقافة المنيا، حيث قدَّم قصر ثقافة المنيا محاضرة بعنوان «الخوف وكيفية التعامل معه».

حاضرت في المحاضرة، أميرة رضا عبدالفتاح، وتحدثت أيضًا على «الأنترفيو وكيفية التعامل مع الـHR، وفن الردود على أسئلته الملابس المناسبة».

كما أقامت الهيئة العديد من الأنشطة «أون لاين»، ومنها ورشة لرسم الملابس المختلفة وتركيب الألوان بثقافة المنيا، وفيلم سينمائي بعنوان «الثلاجة» بثقافة مغاغة، وورشة عن الاحتباس الحراري بثقافة المنيا.