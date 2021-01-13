وزير الطيران ورئيس "المركزي للتنظيم والإدارة" يبحثان تحديث الهيكل الإداري لقطاع الطيران المدني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبيد:

استقبل الطيار محمد منار وزير الطيران المدني، الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، اليوم الأربعاء، لبحث سبل تحديث الهيكل الإداري لقطاع الطيران المدني.

وأشاد وزير الطيران بالتعاون المثمر مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، معربًا عن تقديره للدور الكبير الذي يقوم به الجهاز لتعزيز دور الوزارات والقطاعات الحيوية المختلفة بالدولة؛ بهدف مواصلة رفع كفاءة الأداء الحكومي لخلق جهات أكثر مرونة وسرعة في أداء الخدمات؛ بما يعود بالنفع ويحقق فرصًا استثمارية كبرى.

وتقدم الوزير بالشكر إلى فريق العمل من الجانبين، والذي قام بتنفيذ إجراءات تحديث الهيكل الإداري للوزارة، والذي يساعد في تحقيق الأهداف المرجوة للوزارة ورؤيتها وخطتها الاستراتيجية.

وأكد منار أهمية مواصلة تطوير العمل الحكومي؛ بما يسهم في تحقيق التميز في الأداء، وتحسين جودة الخدمات المقدمة في مختلف القطاعات، والذي يسهم بدوره في تحقيق تطلعات المسيرة التنموية الشاملة التي تنفذها الحكومة المصرية خلال الفترة الحالية.

وتابع وزير الطيران بأن تم تحقيق طفرة كبيرة على صعيد تحديث جودة الخدمات الحكومية وتعزيز كفاءتها، والذي جاء في صالح المواطنين.

ومن جانبه، أكد الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أن إعادة هيكلة وزارة الطيران المدني سوف تحقق عددًا من الأهداف، تصب في مصلحة قطاع الطيران المدني؛ ومن أهمها رفع كفاءة العاملين، وذلك من خلال التدريب والتأهيل ورفع مستوى الخدمات التي تؤديها للمواطنين عبر آليات متنوعة تتيح لوزارة الطيران العمل بفاعلية وكفاءة أكبر في إطار جهود الدولة للإصلاح الإداري بمختلف الوزارات.​