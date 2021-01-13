البيئة: حملة تفتيشية موسعة على منشآت صناعية ببلبيس.. وتحرير ٤ محاضر للمخالفين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

شاركت وزارة البيئة من خلال الإدارة المركزية للتفتيش والالتزام البيئي بالتعاون مع الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات وقسم شرطة بلبيس ومباحث البيئة إضافة إلى الرقابة على التموين في تنفيذ حملات تفتيشية على عدد من المنشآت العاملة بمجالات صناعية مختلفة بمنطقة بلبيس الشرقية.

وقد أسفر التفتيش الموسع على عدد من المنشآت التي تعمل بمجالات مختلفة منها الكيماويات، والأحبار، والبلاستيك، ومستحضرات التجميل، والمبيدات الحشرية، والمنظفات، عن وجود عدة مخالفات بيئية وتحرير ٤ محاضر بناء على ما تم رصده من مخالفات.

وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وإغلاق (تشميع) المنشآت المخالفة من قبل مباحث البيئة، وجار العرض على السلطة المختصة بما تم رصده من مخالفات.

وتأتي الحملة في إطار التعاون المشترك بين جهات الدولة المعنية للتأكد من التزام المنشآت بكافة الاشتراطات البيئية اللازمة، وكذلك الإجراءات الاحترازية والوقائية تزامنا مع مجابهة آثار الموجة الثانية من جائحة كورونا لحماية صحة العاملين بتلك المنشآت وصحة المواطنين بشكل عام.