منتخب روسيا يصل مطار برج العرب للمشاركة بكأس العالم لليد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبيد:

استقبل مطار برج العرب الدولي اليوم الأربعاء، منتخب روسيا، للمشاركة في بطولة كأس العالم لكرة اليد، والتي تنطلق اليوم الأربعاء وتستمر حتي 31 يناير الجاري، مع اتخاذ كافة التدابير اللازمة للوقاية من فيروس كورونا والحفاظ على سلامة ضيوف مصر.

وأنهت سلطات مطار برج العرب إجراءات وصول البعثة التي تضم 29 راكبا، وتم عمل فحص طبي، وإجراء المسحة الطبية بإشراف الحجر الصحي بالمطار، فور نزول المنتخب من الطائرة، وتم خروجهم من المطار داخل الأوتوبيسات المعقمة وفقا الإجراءات الاحترازية المتفق عليها بين كافة الجهات المشتركة في غرفة عمليات البطولة.

يذكر أن مطار القاهرة الدولي استقبل اليوم الاربعاء، منتخبا المغرب وأنجولا للمشاركة فى بطولة كأس العالم لكرة اليد، وتم تخصيص صالة 4 بالمطار، لإنهاء إجراءات وصول المنتخبات المشاركة في البطولة وأيضا الوفود والضيوف المشاركين، في الحدث العالمي الذي تستضيفه القاهرة في ظل ظروف استثنائية من انتشار جائحة كورونا الوبائية.