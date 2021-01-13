أمن الجيزة: ضبط منتحلي صفة رجال الشرطة لسرقة مقاول وإكراهه على ايصالات أمانة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

كشف الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات واقعة سرقة مواطن وإكراهه على توقيع عقود بيع وإيصالات أمانة بالجيزة، وضبط مرتكبي الواقعة منتحلين صفة رجال الشرطة.

تلقى قسم شرطة إمبابة بمديرية أمن الجيزة بلاغاً من (مقاول - مقيم بدائرة القسم)، بحضور شخصان مجهولان لمسكنه ادعيا أنهما من رجال الشرطة، وقاما بتفتيش المنزل واستوليا على (طبنجة وخزينتين وعدد من الطلقات من ذات العيار "مرخصة له بغرض الدفاع "، مبلغ مالي، و2 هاتف محمول)، وقاموا باقتياده لداخل مركبة "توك توك" والتوجه به إلى منطقة قريبة من محور 26 يوليو وحاولوا إكراهه على توقيع (عقد بيع شقة على بياض، مجموعة من إيصالات الأمانة) ولدى استغاثته بالأهالي تخليا عنه وفرا هاربين.

بتكثيف التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة، وأن وراء ارتكابها (عاملين، نجار -مقيمين بدائرة القسم – لإثنين منهم معلومات جنائية) .

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام أسفرت عن ضبطهم، وبحوزة (النجار) جميع المسروقات.

وبمواجهتهم اعترفوا تفصيلياً بارتكابهم الواقعة وقرر أحدهم أنه نظراً لوجود خلافات بينه وبين المجني عليه لسابقة صدور حكم ضده بطرده من شقة مستأجرة ملك المجنى عليه، فعقد العزم على الانتقام منه وسرقته وأخذ توقيعه على العقد وإيصالات الأمانة.

وفى سبيل تنفيذ مخططه استعان بالمتهمان الآخران لارتكاب الواقعة مقابل تحصلهما على مبلغ مالي، وبمواجهة المتهمان بما جاء باعترافات المتهم الأول أقرا بها، وأضافا بأن مركبة "التوك توك" المستخدمة في ارتكاب الواقعة مستأجرة دون علم قائدها بالواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.