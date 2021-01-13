شكرا لقرائتكم خبر عن «شعراوي»: غلق 25 ألف محل ومقهى ومطعم بـ17 محافظة لمخالفة مواعيد الفتح والغلق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تلقى اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، الأربعاء، تقريراً من غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة، حول متابعة الإلتزام بمواعيد الغلق اليومية، وفقاً للقرار الوزاري الصادر في هذا الشأن، وضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية، والتشديد على جميع المحلات والمطاعم والمولات التجارية بضرورة الإلتزام بالتعليمات الصادرة، وخاصة مواعيد فتح وغلق المحال التجارية.

وقال الوزير، في تصريحات صحفية، إنه تم إغلاق نحو 25 ألف منشأة في 17 محافظة، خالفت مواعيد فتح وغلق المحال التجارية، وذلك حتى نهاية أمس الثلاثاء، وفقاً للضوابط الواردة بالقرار الوزارى الخاص بتنظيم مواعيد فتح وغلق المحلات والمطاعم العامة والكافيهات والورش والأعمال الحرفية والمولات التجارية والذي بدأ تطبيقه منذ الأول من ديسمبر 2020.

و طالب الوزير، المحافظين بالتشديد في تطبيق القرارات التي اتخذتها اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، واتخاذ إجراءات الغلق حيال أي منشأة تقوم بتنظيم أي احتفالية، بالإضافة إلى المنع الكامل لسرادقات الأفراح والعزاء، وأي تجمعات، ووقف أية فعاليات أو احتفالات أو مهرجانات خلال الفترة المقبلة، والغلق الكامل لدور المناسبات وتفعيل الغرامة الفورية على المخالفين.

وأكد وزير التنمية المحلية على أهمية متابعة المحافظين لقرار الإلتزام بنسبة 50% في المطاعم والكافيهات، وتكثيف الحملات بالتنسيق بين وزارة الداخلية ووزارة التنمية المحلية والجهات المعنية بالمحافظات وتطبيق غرامة فورية على أي مخالفة للمنشآت كالمطاعم والكافيهات، مع غلق المنشأة لمدة أسبوع، وفى حال تكرار المخالفة، يتم مضاعفة مدة الإغلاق، للحفاظ على سلامة وصحة المواطنين، خاصة في ظل جهود الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.