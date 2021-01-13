شكرا لقرائتكم خبر عن توزيع 86 شنطة رياضية على المتميزين من ذوي القدرات والهمم بنادي الشرقية الرياضي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمود عبدالعظيم، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالشرقية، إنه استكمالاً لتوزيع الشنط الرياضية على المتميزين رياضياً من ذوي القدرات والهمم، تم توزيع 86 شنطة رياضية بنادي الشرقية الرياضي بمدينة الزقازيق على أعضاء فريق كرة القدم «صم وبكم»، والحاصل على المركز الثالث ببطولة الجمهورية، والفئات الخاصة من أعضاء مكتب ذوي القدرات والهمم وأعضاء المشروع القومي للأفراد ذوى الإعاقة، ليصل إجمالي ما تم توزيعه حتى الآن 204 شنط رياضية.

ولفت إلى أن ذلك بهدف تشجيع الرياضيين من ذوي القدرات والهمم على ممارسة الرياضة وتحقيق البطولات وحصد الميداليات الذهبية، وتحقيق مراكز رياضية متقدمة في مختلف البطولات الرياضية الإقليمية والعالمية والبارالمبية ورفع اسم مصر عالياً.

وأوضح وكيل وزارة الشباب والرياضة أن الوزارة تولي اهتماماً كبيراً بذوي القدرات والهمم، بهدف توسيع قاعدة الممارسة وجذب الشباب منهم، ودمجهم في المجتمع، وبث روح المنافسة الشريفة بينهم، بالإضافة إلى اكتشاف المواهب وتنميتها وزيادة الانتماء واستغلال أوقات الفراغ بصورة إيجابية.

ومن جانبه، أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، أن المحافظة تولى اهتماماً كبيراً بذوي القدرات والهمم من الرياضيين، الذين يمثلون المحافظة في بطولات الجمهورية والمحافل الدولية ويحققون إنجازات غير مسبوقة في مختلف الألعاب، مشيراً إلى أنه في إطار الاحتفال باليوم العالمي لذوي القدرات والهمم، قامت محافظة الشرقية بتجهيز عدد 250 شنطة رياضية تحتوي على أحذية وملابس رياضية، لتقديمها للمتميزين رياضياً من ذوي الهمم بمختلف مراكز الشباب بنطاق المحافظة.

فيما قدم الرياضيون المتميزون من ذوي القدرات والهمم الشكر لمحافظ الشرقية لدعمه الدائم والمستمر لهم، وتهيئة الأجواء المناسبة أمامهم لمختلف الألعاب الرياضية والمشاركة في البطولات وحصد الميداليات.