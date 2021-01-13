شكرا لقرائتكم خبر عن 7 مليون جنيه لمحطة معالجة الصرف الصحي الثلاثية المدمجة بمرسى علم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد المهندس محمد عيسي، رئيس شركة مياه البحر الأحمر، أنه تم بدء تشغيل محطة معالجة الصرف الصحي الثلاثية المدمجه، بطاقة ٧٠٠ م٣/يوم بمدينة مرسي علم، لخدمة عدد ١٠٨٠ وحدة سكنية، بتكلفة إجمالية بلغت ٧ مليون جنيه، بتمويل من محافظة البحر الأحمر، وذلك لتحسين مستوي الخدمات التي يتم تقديمها للمواطنين، وسوف يتم استخدام مياه المعالجة من المحطة، في ري المساحات الخضراء بمدينة مرسي علم.

وأوضح رئيس شركة مياه البحر الأحمر، أنه جاري دراسة وتصميم مشروع الصرف الصحي المتكامل، بمعرفة هيئة الإنتاج الحربي، وباشراف وتمويل الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي.