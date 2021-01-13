شكرا لقرائتكم خبر عن الخشت: جامعة القاهرة نجحت في التحول نحو الميكنة الإلكترونية والتعامل مع كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نجحت جامعة القاهرة، في التحول نحو الميكنة الإلكترونية، والتحول الرقمي، على مستوى البرامج الدراسية، بكليات الجامعة المختلفة، وذلك في إطار سعي الجامعة نحو تحقيق منظومة متكاملة من التعليم عن بعد (الهجين) والذي خطت الجامعة به خطوات كبيرة منذ نحو 3 سنوات، كأول جامعة مصرية تتحول إلى جامعات الجيل الثالث بمفهومها الشامل إدرايا وتعليميًا.

وأنجزت الجامعة على مستوي الدراسات العليا حتي الآن، تطوير لوائح 1109 درجة علمية بنظام التعليم الهجين من حيث التدريس والامتحانات من خلال وضع اللوائح الدراسية والتطبيق، حيث انتهت الجامعة من 377 درجة علمية على مستوى الدكتوراه، و428 درجة بمستوي الماجستير سواء الأكاديمي والمهنى، بالاضافة إلى 304 دبلومة اكاديمية ومهنية، وذلك خلال وقت قياسي.

فيما انتهت الجامعة على مستوي البرامج الدراسية للمرحلة الجامعية البكالريوس والليسانس من تطوير 58 لائحة دراسية جديدة و158 برنامج دراسي بنظام التعليم الهجين على مستوي من 20 كلية من كليات ومعاهد الجامعة، حيث جاءت كليتي العلوم والهندسة الأعلي من حيث التحول نحو البرامج الهجين بـ 28 برنامج لكل كلية، ثم الأداب بـ 23 برنامح، والحاسبات والذكاء الاصطناعي 21 برنامج، والطب البيطري 9 برامج والاقنصاد والعلوم السياسية 8 برامج والاثار 7 برامج ،وكليات الصيدلة والإعلام والتخطيط والتربية طفولة، ولكل منهم 4 برامج، والتجارة والحقوق والتربية النوعية ولكل منها 3 برامج، وبرنامجين لكل من الزراعة والاسنان والعلاج الطبيعي، وبرنامج واحد لكل من طب قصر العيني والتمريض ودار العلوم.

وقال الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، إن ما حققته الجامعة من التحول على مستوي التعليم عن بعد (الهجين) سواء على مرحلة الدراسات العليا أو المرحلة الجامعية، يعد إنجازا كبيرا في وقت قياسي، مشيرا إلى أن إدارة الجامعة أخذت على عاتقها التحول نحو جامعات الجيل الثالث، ومن بينها التحول الرقمي والمزج بين النظام الحالي المباشر والنظام الإلكتروني وهو ما تحقق الآن على أرض الواقع.

وأضاف الخشت، أن اتخاذ جامعة القاهرة المبادرة منذ نحو 3 سنوات، ساهم بشكل كبير في نجاح الجامعة بتخطي ومواجهة جائحة فيروس كورونا، التي أجبرت على ضرورة التحول إلى التعليم عن بعد، مشيرا إلى أن جامعة القاهرة، لم تشهد أي مشكلات في التحول الرقمي، خاصة وأن الجامعة كانت قطعت شوطاً كبيرا قبل ما تفرض الجائحة النظام الجديد على الجميع وبالتالي كانت الجامعة تملك البنية الاساسية للنظام.

وأوضح الخشت، أن جامعة القاهرة، تواصل العمل نحو التطور العالمي، لمواكبة جامعات العالم المتقدمة، ليس على مستوى التحول الرقمي وحسب، وإنما على كافة المستويات، سواء من إدخال نظم تعليمية جديدة غير تقليدية، ومناهج ومقررات دراسية مختلفة تساهم في تنمية الفكر لدي طلابها من خلال دراسة مقرر التفكير النقدي، والتي أشاد وأوصي بدراستها الاتحاد الأوروبي، فضلا عن المشروع القومي لتطوير العقل المصري، بالاضافة إلى إدخال مناهج تلائم وظائف المستقبل والتكنولوجيات البازغة.