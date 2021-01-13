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ضبط مصنع لتصنيع الحلويات بالمنوفية يستخدم مواد مجهولة المصدر

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هند إبراهيم 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط مصنع لتصنيع الحلويات بالمنوفية يستخدم مواد مجهولة المصدر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الباجور حملة مسائية برئاسة المهندسة مروة زهران نائب رئيس المركز لشؤون المدينة، وقسم الإشغالات بالمركز، على المحلات التجارية.

أسفرت الحملة عن ضبط مصنع لتصنيع الحلويات مخالف لكافة الاشتراطات الصحية والبيئة، حيث مقام بدور أرضى ويستخدم مواد مجهولة المصدر وغير صالخة لاستهلاك الادمى مع عدم تطبيق الإجراءات الاحترازية للعاملين والتباعد والالتزام بالاشتراطات العامة للنظافة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية ضد صاحب المصنع تمهيدا لغلقه.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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