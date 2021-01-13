ضبط مصنع لتصنيع الحلويات بالمنوفية يستخدم مواد مجهولة المصدر

أسفرت الحملة عن ضبط مصنع لتصنيع الحلويات مخالف لكافة الاشتراطات الصحية والبيئة، حيث مقام بدور أرضى ويستخدم مواد مجهولة المصدر وغير صالخة لاستهلاك الادمى مع عدم تطبيق الإجراءات الاحترازية للعاملين والتباعد والالتزام بالاشتراطات العامة للنظافة.

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012