شكرا لقرائتكم خبر عن مزرعة الرياح «كوتشوبيفسكايا» الروسية تدخل سوق بيع الكهرباء (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أدخلت شركة «روساتوم» مزرعة الرياح «كوتشوبييفسكايا» في الخدمة، والتي تعد أكبر محطة لتوليد الكهرباء، من طاقة الرياح في روسيا. ومع بداية الشهر الجاري، توفر محطة «كوتشوبييفسكايا» الكهرباء للسوق الروسية لتجارة الطاقة الكهربائية والسعة بالجملة، إضافة إلى كونها أكبر مزرعة رياح عاملة على أراضي روسيا، أصبحت محطة «كوتشوبييفسكايا» ثاني مشروع مكتمل نفذته شركة «نوفا ويند» التابعة لمجموعة «روساتوم» والمسؤولة عن تنفيذ مشاريع في مجال طاقة الرياح.

تقع مزرعة الرياح «كوتشوبييفسكايا» في منطقة ستافروبول جنوب روسيا، وتتكون من 84 توربينة رياح، تبلغ قدرتها الاسمية الإجمالية 210 ميجاواط. ووفقا لوزارة الصناعة والتجارة الروسية، تصل نسبة توطين صناعة المعدات المستخدمة في المنشأة إلى 65%.

وقال ألكسندر كورتشاغين، المدير العام لشركة «نوفا ويند»: «لقد استطعنا أن نصبح منتجا متسلسلا لمزارع رياح وتمكنَا من تنفيذ مشروع إنشاء محطة الرياح»كوتشوبييفسكايا«في غضون عامين فقط بفضل خبراتنا الواسعة في مجال بناء محطات لطاقة الرياح وتشغيلها، ونجاحنا في تحقيق خطتنا لإنتاج مكونات لتوربينات الرياح وتجميعها المتسلسل في روسيا، وفعالية سلسلتنا للتوريد التي تشارك فيها أيضا مختلف الشركات من مجموعة»روساتوم«. تمثل منطقة ستافروبول منصة رئيسة لمشاريعنا بسبب اهتمام السلطات المحلية بها ودعمها لها، خاصة دعم من جانب حاكم منطقة ستافروبول فلاديمير فلاديميروف».

وتمضي مؤسسة «روساتوم» قدما في مشاريعها لبناء مزارع رياح في 3 مواقع أخرى في منطقتي ستافروبول وروستوف، ومن المتوقع أن تبلغ القدرة الإجمالية لمحطات طاقة الرياح التي تخطط الشركة لبدء تشغيلها بحلول عام 2024 حوالي 1.2 غيغاواط.

شركة «نوفا ويند»

تدخل الشركة المساهمة «نوفا ويند» ضمن مؤسسة «روساتوم» الحكومية الروسية، للطاقة النووية كفرع مسؤول عن تنفيذ المشاريع في مجال طاقة الرياح. والشركة مساهم متساوٍ في مشروع مشترك أسسته مع شريكها الهولندي شركة Lagerwey في نوفمبر 2017. وتتخصص الشركة المشتركة Red Wind B.V في التسويق والمبيعات وتوريد توربينات رياح على أساس عقد تسليم مفتاح.