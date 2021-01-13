شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة حلوان تنظم دورة إعداد الاختبارات الإلكترونية «أون لاين» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ينظم مركز القياس والتقويم الطلابي بجامعة حلوان دورة تدريبية مجانية «أون لاين» بعنوان إعداد الاختبارات الإلكترونية وفق جداول المواصفات، وذلك تحت رعاية الدكتور ماجد نجم، رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور إبراهيم الزهيري، مدير المركز.

يتم تقديم هذه الدورة لأعضاء هيئة التدريس بكليات الجامعة، في مدة ١٠ ساعات على مدار يومي الإثنين والثلاثاء ١٨- ١٩ يناير ٢٠٢١، وذلك في إطار اهتمام جامعة حلوان المستمر بالتدريب وتقديم الدورات المختلفة لصقل خبرات السادة أعضاء هيئة التدريس بالجامعة.

تهدف الدورة إلى التعرف على مفهوم الاختبارات الإلكترونية، بجانب معرفة المصطلحات الخاصة بالاختبارات الإلكترونية، وتحديد أنواع الاختبارات الإلكترونية، وإدراك مميزات وعيوب الاختبارات الإلكترونية، بالإضافة إلى فهم مراحل تصميم الاختبارات الإلكترونية، ومعرفة ما يجب مراعاته عند توظيف الاختبارات الإلكترونية، وتحديد أنواع برمجيات تصميم الاختبارات الإلكترونية، وصياغة أنواع الأسئلة في الاختبار الإلكتروني، كذلك وضع إرشادات تربوية لأعضاء هيئة التدريس قبل بناء اختبار إلكتروني، وإعداد جدول المواصفات، وإتقان الطرق المختلفة لتصميم الاختبار، بالإضافة إلى التطبيق على بعض القوالب الجاهزة لتصميم الاختبار الإلكتروني، وتقديم شرح كامل لكيفية عمل اختبار إلكتروني، وكذلك معرفة كيفية منع الغش في الاختبارات الإلكترونية.