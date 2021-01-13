شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة الشرقية» تنهي استعداداتها لانطلاق المبادرة الرئاسية للعزل المنزلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، اجتماعا مع مديرى الإدارات الصحية بالمحافظة، وذلك في إطار خطة الدولة الوقائية، والمبادرات الرئاسية برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وبناء على توجيهات الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان.

تناول الاجتماع مناقشة الاستعدادات النهائية لانطلاق المبادرة الرئاسية للكشف على الحالات المرضية المصابة، وحالات الإشتباه بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- ١٩»، بالعزل المنزلي مع متابعة المخالطين لهم، والتي من المقرر انطلاق فعاليتها بمحافظة الشرقية اعتبارا من اليوم الأربعاء، ومناقشة مدي جاهزية الفرق الطبية المشاركة في المبادرة.

وأكد وكيل الوزارة على مديري الإدارات بضرورة المتابعة المستمرة والمكثفة على الوحدات الصحية، والمراكز الطبية بالمحافظة، والتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية والوقائية اللازمة للمبادرة، مع تكثيف الأنشطة والحملات التوعوية، والتثقيف الصحي للمواطنين بأهداف المبادرة، كما أكد على ضرورة متابعة تطبيق الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية أثناء العمل بالمبادرة، والتأكيد على اتباع معايير الجودة وسياسات مكافحة العدوي، للحد من انتشار الفيروس، وحفاظاً على صحة وسلامة المواطنين والفرق الطبية بالمحافظة.