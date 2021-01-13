شكرا لقرائتكم خبر عن «بيطري الإسكندرية»: تحصين 12.9 ألف رأس ماشية وطائر ضد «التسمم الدموي وإنفلونزا الطيور» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الدكتورة صباح جارح، مدير عام الإدارة العامة للوقاية بمديرية الطب البيطري في الإسكندرية، إن المديرية تواصل تنفيذ حملات مختلفة على معظم المناطق التابعة للأحياء، لتحصين المواشي والطيور ضد أمراض الجدري والحمى القلاعية والحمى القلاعية المتعدد والوادي المتصدع الميت، والتسمم الدموي وأنفلونزا الطيور، وطاعون المجترات.

وأضافت «جارح»، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، أن إجمالي ما تم تحصينه خلال شهر ديسمبر الماضي، بلغ 12 ألف، و932 رأس ماشية وطائر، بواقع 4 آلاف و852 رأس ماشية، و8 آلاف و80 طائر بمختلف الأحياء.

وأوضحت، أنه تم تحصين 1709 رأس ماشية، (أبقار وجاموس وأغنام) ضد مرض الحمى القلاعية، و1820 رأس ماشية (أبقار وجاموس وأغنام) ضد مرض حمى الوادى المتصدع، و1113 رأس (أبقار وجاموس) ضد مرض التسمم الدموي «نيموباك»، وتحصين 451 رأس ضد جدري الماشية،و210 رأس أغنام ضد جدري الضأن، فضلاً عن تحصين 8080 طائر، (دجاج وبط ووز وديوك رومي)، بلقاح أنفلونزا الطيور خلال الشهر.

وأشارت إلى أن التحصينات تتم بالوحدات البيطرية المنتشرة في جميع أحياء الإسكندرية، وكذا المديرية بمحطة مصر والمزارع سواء للمواطنين الذين يقدمون إلى مقار هذه الجهات لتحصين ماشيتهم وطيورهم أو تنتقل اللجنة البيطرية لمقار حضانات التربية في البيوت والمزارع، للتحصين حسب طلبهم، مشيرة إلى أنه تم إرسال خطة المديرية للتحصينات ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع للجمعيات الزراعية.