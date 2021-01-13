شكرا لقرائتكم خبر عن ترشيح 20 معلمًا ومعلمة لدورة تدريب الكادر بـ«الإسكندرية الأزهرية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الشيخ أحمد السيد هاشم، رئيس الادارة المركزية لمنطقة الاسكندرية الأزهرية، إنه جرى ترشيح 20 معلما ومعلمة لدورة تدريب الكادر بوظيفة «معلم مساعد»، وذلك خلال الفترة من 16 / 1 / 2021، وحتى 21 / 1 / 2021، بمركز الخدمة والنشاط في ميامي.

وجاءت الأسماء كما يلي:

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وفى سياق متصل، تفقد «هاشم»، معهد الإمام الشافعي الابتدائي بإدارة غرب، لمتابعة تفعيل مجموعات الواتساب الخاصة بالتواصل مع الطلاب، وتفقد ملحقات المعهد، والتأكد من التزام الجميع بالإجراءات الاحترازية، واتخاذ كافة التدابير الصحية، لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.