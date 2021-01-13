شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس« الإنجيلية» يهنئ المستشار حنفي الجبالي ووكيلي المجلس والأعضاء الجدد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بعث الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، برقية تهنئة للمستشار حنفي الجبالي، رئيس مجلس النواب المصري، الذي تم انتخابه أمس الثلاثاء، في الجلسة الافتتاحية للمجلس.

وجاء في البرقية: «باسمي وبالإنابة عن أعضاء المجلس الإنجيلي العام، ورؤساء المذاهب الإنجيلية بمصر، يسعدني أن أبعث لسيادتكم بخالص التهنئة القلبية للثقة الغالية التي حظيتم بها من قبل نواب الشعب المصري، ونصلي إلى الله أن يوفقكم في مسؤولياتكم الكبيرة لما فيه الخير لوطننا. كما نهنئ كافة أعضاء مجلس النواب الجدد، متمنين من الله خالص التوفيق في مهامهم الوطنية التي تحقق طموح القيادة السياسية وجموع المصريين».

كما أرسل رئيس الطائفة الإنجيلية برقية تهنئة مماثلة لكل من النائب أحمد سعد الدين، والنائب محمد أبوالعينين، وكيلي مجلس النواب المنتخبين.