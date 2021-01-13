شكرا لقرائتكم خبر عن اختبار للأئمة المشاركين في مسابقة القرآن الكريم بشمال سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقدت إدارة الدعوة في مديرية أوقاف شمال سيناء اختبارًا شفهيًا للأئمة المشاركين في مسابقة «فهم غايات ومقاصد سور القران الكريم»، بديوان عام المديرية، بمدينة العريش، وذلك تحت إشراف الدكتور إبراهيم جمعة إبراهيم، مدير عام المديرية.

وأكد الدكتور إبراهيم جمعة إبراهيم، مدير عام مديرية أوقاف شمال سيناء على اختبار عدد 6 أئمة في المستوي الرابع من المسابقة، وهم كل من، أحمد صابر أحمد، حسام محمود أحمد، السيد سعيد السيد، عبدالرحمن إبراهيم عبدالسلام، محمد أحمد على، محمود أحمد فؤاد، مشيرا إلى أن المسابقة تأتي في إطار اهتمام وزارة الأوقاف بفهم غايات ومقاصد سور القرآن الكريم، والتركيز على مستوى الفهم والنضج الفكري، واستيعاب المقاصد العامة لسور القرآن الكريم، وعدم الاقتصار على حفظ النص دون فهمه، لخطورة ما يترتب على الجمود عند ظاهر النص دون فهم سياقه، وأغراضه، وأبعاده، ومراميه.

وقال جمعه إنه سيتم رفع نتيجة الاختبارات الشفوية للإدارة العامة للإرشاد ونشر الدعوة بديوان عام وزارة الأوقاف.