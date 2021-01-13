شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة الشرقية» تنعي مدير مستشفي القرين: لم يدخر جهدًا في خدمة المرضي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تقدم الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، والعاملون بمديرية الشؤون الصحية بالمحافظة، والعاملون بمستشفي القرين المركزي، بخالص العزاء في وفاة الدكتور أبوهاشم إسماعيل، مدير مستشفي القرين، والذي وافته المنية صباح اليوم الأربعاء، بعد صراع مع المرض، سآلين المولي عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وأكد مسعود أن الصحة فقدت، اليوم، أحد رجالها المخلصين، والذي قام بأداء عمله بكل إخلاص وتفان في العمل، مما كان له بالغ الأثر في تطوير ورفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين بالمستشفي، بالإضافة إلى إنقاذ الآلاف من المرضي والمصابين، ولم يدخر أي جهد في تقديم أفضل خدمة طبية للمرضي بالمستشفي.