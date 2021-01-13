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رئيس القضاء الأعلى يهنئ رئيس البرلمان الجديد: "نتمنى تتطورات تواكب متطلبات الشارع"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

هنأ المستشار عبدالله عمر شوضه، رئيس محكمة النقض، رئيس مجلس القضاء الأعلى، المستشار الدكتور حنفي الجبالي رئيس المحكمة الدستورية العليا الأسبق بتوليه رئاسة مجلس النواب، متمنيًا له التوفيق والسداد.

وتمنى رئيس النقض في بيان صحفي اليوم الأربعاء، لرئيس البرلمان الجديد أن يشهد مجلس النواب الجديد في عهده تطورات تشريعية تواكب متطلبات الشارع المصري وشعب مصر في شتى المجالات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والدولية في ظل القيادة السياسية الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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