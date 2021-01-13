شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مركز ومدينة الحسنة يتفقد مشروعات الخطة الاستثمارية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد أسامه أحمد عفش، رئيس مركز ومدينة الحسنة، مشروعات الخطة الاستثمارية التي يتم تنفيذها على مستوي المركز والمدينة، وذلك بناء على توجيهات اللواء محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء.

وأكد عفش على تفقد مشروع إنشاء (٢٥) وحده سكنية إضافية «إسكان بدوي» لتوسيع الكتلة السكنية داخل المدينة وتغطيه احتياجات المواطنين وتخفيف المعاناة عن المواطنين، ومشروع إستكمال الأرصفة المطروحة في الخطة الاستثمارية داخل المدينة، ومشروع تركيب انترلوك للأرصفة بالجزيرة الوسطي بالطرق الرئيسية بالمدينة.

وأشار إلى أن اعتمادات الخطة الاستثمارية للحسنة للعام المالي الجاري 2021/2020 تبلغ 23 مليون و200 ألف جنيه، حيث تم توزيعها على محاور التنمية الأساسية بواقع مبلغ 7 مليون جنيه لأعمال الكهرباء، مبلغ 11 مليون و500 ألف جنيه للطرق، مبلغ مليون و50 ألف جنيه لتحسين البيئة، ومبلغ 3 مليون و650 ألف جنيه لتدعيم الوحدات المحلية.

وشدد عفش على المقاولين ومشرفي المواقع بالالتزام بالضوابط وسرعة انجاز المشروعات المنفذة واتخاذ الإجراءات الاحترازية لتجنب التعرض لمخاطر فيروس كورونا داخل المواقع بين العاملين والالتزام بارتداء الكمامات الواقية.

رافق رئيس المدينة خلال جولته التفقدية كلا من وليد أمين سكرتير عام المجلس ومحمد نوار، مدير الادارة الهندسية بالمجلس.