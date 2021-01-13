شكرا لقرائتكم خبر عن الهلال الأحمر المصري يوزع مساعدات علي المنقولين من رفح والشيخ زويد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يقوم فرع جمعية الهلال الأحمر المصري بشمال سيناء بتوزيع كمية من المساعدات الغذائية والإنسانية على المنقولين من رفح والشيخ زويد، في تجمعات مدينة العريش.

وأكد عمر محمد على، مدير فرع جمعية الهلال الأحمر بشمال سيناء، أنه سيتم توزيع المساعدات إعتبارًا من اليوم وحتي الخميس الموافق 21 يناير الجاري، على المنقولين من رفح والشيخ زويد والمقيمين في تجمعات مدينة العريش والمسجلين في قاعدة بيانات مجلس مدينة العريش.

أضاف على، أنه سيتم توزيع المساعدات اليوم وغدًا في تجمعات حي المساعيد «الاداري-الدهيشة -أبوعيطة»، والجمعة والسبت المقبلين على حي الزهور، والاحد المقبل على أحياء ال ايوب وكرم أبونجيله والكرامة، والاثنين المقبل على أحياء السكاسكة والسبيل والفواخرية والسمران والساحل والميدان، والثلاثاء على حي وسط والطويل والصفا، والاربعاء المقبل على احياء الريسة والضاحية والعبور وأبوصقل، والخميس المقبل على حي عاطف السادات.

شدد على الالتزام بالاجراءات الاحترازية والوقائية خلال توزيع المساعدات للحفاظ على المواطنين من الاصابة بفيروس كورونا المستجد..مشيرًا إلى توزيع المساعدات بالتنسيق مع مجلس مدينة العريش ورفح والشيخ زويد ومديرية التضامن الاجتماعي وديوان عام المحافظة.