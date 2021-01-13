شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة الغربية تعلن قطع المياه لمدة أسبوع في طنطا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت محافظة الغربية عن قطع المياه في حي ثان طنطا ولمدة أسبوع اعتبارًا من اليوم الأربعاء 13 يناير 2021.

وأوضحت المحافظة أنه سيتم قطع المياه اعتبارًا من الساعة 8 صباحًا وحتي الساعة 3 عصرًا بالتناوب بين الشوارع المناطق بنطاق حي ثان طنطا.

واوضح بيان للمحافظة أن قطع المياه يرجع إلى وجود ربط خطوط تابعة للشركة.

وأهابت المحافظة بالمواطنين والمخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة.