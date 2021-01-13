شكرا لقرائتكم خبر عن انعقاد أول جلسة لبرلمان الشباب بشمال سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد أعضاء نموذج محاكاة الحياة السياسية لبرلمان الشباب أول جلسة في مديرية الشباب والرياضة بمدينة العريش، وذلك في حضور كليب راشد مدير عام المديرية و خالد مكاوي مدير إدارة البرلمان والتعليم المدني.بالمديرية.

وأكد مدير عام المديرية خلال الجلسة، علي تقديم كافه التسهيلات الممكنة لنجاح الأعضاء خلال عقد الجلسات البرلمانية لبرلمان الشباب وتنفيذ البرامج التدريبية لرفع كفاءة الأعضاء على جميع الإجراءات البرلمانية استعدادا للمشاركة في انتخابات برلمان الشباب علي مستوي الجمهورية.

وأضاف خالد مكاوي، مدير إدارة البرلمان والتعليم المدني بالمديرية، أن عدد أعضاء برلمان الشباب بشمال سيناء يبلغ 39 عضوًا من مختلف الإدارات الشبابية علي مستوي المحافظة.

أشار مكاوي إلي أن عدد الاعضاء الفائزين على المقاعد الفردية للدائرة الأولى وتضم إدارة شباب العريش وإدارة شباب الشيخ زويد 5 أعضاء، والدائرة الثانية وتضم إدارة شباب بئر العبد وإدارة شباب الحسنة 6 أعضاء، والدائرة الثالثة إدارة شباب رمانه 8 أعضاء علي المقاعد الفردية، بالاضافه الى 20عضو بالقائمة .