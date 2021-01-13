شكرا لقرائتكم خبر عن جدول مباريات الدوري المصري والقنوات الناقلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد جدول مباريات الدوري المصري يوم الثلاثاء لعب 4 مباريات ضمن الجولة السابعة من جدول الدوري المصري وكان أهمها مباراة الأهلي ضد الانتاج الحربي وأيضًا مباراة الزمالك والمصري، ويتصدر فريقي الأهلي والزمالك ترتيب الدوري المصري، بينما يحل نادي الجونة في المركز الثالث من ترتيب الدوري المصري الممتاز .

ويتصدر الأهلي والزمالك ترتيب الدوري برصيد 16 نقطة لكل منهما، ويحل نادي الجونة في المركز الثالث برصيد 12 نقطة في حين يأتي النادي المصري ونادي مصر المقاصة في المركز الرابع برصيد 10 نقاط لكل من الفريقين.

مواعيد الجولة السابعة من جدول مباريات الدوري المصري والمباريات المؤجلة من الجولات السابقة بالترتيب:

الخميس 14/1/2021 مباراة نادي أسوان وغزل المحلة -- الساعة 2.30 مساءًا بتوقيت مصر.

الخميس 14/1/2021 مباراة الجونة والاتحاد السكندري -- الساعة 5 مساءًا بتوقيت مصر.

الجمعة 15/1/2021 مباراة إنبي وسيراميكا كليوباترا -- الساعة 2.30 مساءًا بتوقيت مصر.

الجمعة 15/1/2021 مباراة الأهرام والمقاولون -- الساعة 2.30 عصرًا بتوقيت مصر.

الجمعة 15/1/2021 مباراة وادي دجلة وطلائع الجيش == الساعة 2.30 ظهرًا بتوقيت مصر.

الأحد 17/1/2021 مباراة سموحة والإنتاج الحربي == الساعة 2.30 ظهرًا بتوقيت مصر.

الإثنين 18/1/2021 مباراة الإتحاد السكندري وإنبي == الساعة 2.30 ظهرًا بتوقيت مصر.

الإثنين 18/1/2021 مباراة الإسماعلي والمقاولون == الساعة 5 مساءًا بتوقيت مصر.

القنوات الناقلة لمباريات الدوري المصري هي:

تنقل قناة أون تايم سبورت جميع مباريات الدوري المصري باعتبارها صاحبة الحق الحصري في نقل جميع مباريات الدوري المصري الممتاز 2021.

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