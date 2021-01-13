شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب الدوري المصري بعد مباراتي الأهلي والزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ولم تؤثر نتائج مباراتي الأهلي والزمالك أمس كثيرًا على ترتيب الدوري المصري الممتاز وإن كانت غيرت في النقاط، وشهد يوم أمس لعب 4 مبارايات ضمن جدول الدوري المصرى وهي مباراة المقاولون وسيراميكا كليوباترا ومباراة سموحة والبنك الأهلي ومباراة الزمالك والمصري ومباراة الأهلي والإنتاج الحربي،

وكانت نتائج مباريات اليوم هي فوز الأهلي بأربعة أهداف على الإنتاج الحربي، وفوز الزمالك على المصري بهدف مقابل لا شيئ، وتعادل سموحة والبنك الأهلي بهدفين لكل منهما كما تعادل المقاولون وسيراميكا كليوباترا بهدف لكل منهما.

جدول ترتيب الدوري المصري

الفريق عدد المباريات النقاط الأهلي 6 16 الزمالك 6 16 الجونة 6 12 المصري 7 10 مصر المقاصة 7 10 الأهرام 6 9 سيراميكا كليوباترا 6 8 الاتحاد السكندري 5 8 إنبي 5 7 البنك الأهلي 7 7 سموحة 6 7 الإسماعيلي 6 6 وادي دجلة 6 6 غزل المحلة 6 6 نادي أسوان 6 6 الإنتاج الحربي 6 4 المقاولون 5 4 طلائع الجيش 6 1

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