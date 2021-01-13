شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «معلومات التغيرات المناخية» يحذر من مخاطر 5 أمراض تهدد الفول البلدي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حذر الدكتور محمد فهيم رئيس مركز معلومات التغيرات المناخية من تأثير مخاطر المناخ البارد الرطب على محصول الفول البلدي، حيث تعرضت البلاد خلال الفترة الماضية إلى مناخات «شديدة الرطوبة» بسبب الندي الغزير صباحاً والشبورة المائية التي استمرت فترة طويلة موضحا ان هذا المناخ يسبب مجموعة من امراض التبقعات التي تهدد زراعة الفول البلدي.

وقال «فهيم»، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، ان هذا المناخ يكون مناسبا جدا لظهور وانتشار كثير من الامراض الفطرية وأغلبها «تبقعات» موضحا أن هذه الامراض تضم «التبقع البني»، و«التبقع السركسبورى» في الفول، ومرض «تبقع الاسكوكيتا» على الأوراق والقرون، ومرض «الانثراكنوز»، ومرض الصدأ .

ولفت رئيس مركز معلومات التغيرات المناخية إلى أهمية مكافحة أمراض التبقعات من خلال العناية بالعمليات الزراعية من حرث جيد للتربة والتخلص من بقايا المحصول من العام السابق بالحرق حتى نقلل مصدر الإصابة وزراعة أصناف أكثر مقاومة مثل جيزة 461 وسخا 1 وجيزة 716 ونوبارية 1.

وشدد «فهيم» على أهمية عدم الإفراط في التسميد الآزوتى وعدم الإفراط في الرى لأن أمراض التبقع تزيد بزيادة الرطوبه الأرضيه ورش النباتات وقائيا عند عمر 30 يوما بأحد المبيدات مرة كل 10 ـ 15 أيام بالتبادل ومن هذه المبيدات أوكسى بلس 28.5% WP ومادته الفعاله أوكسى كلور النحاس ويستخدم بمعدل 250سم/100 لتر ماء وزووم 2007 25% WP ومادته الفعاله هيدروكسيد نحاس ويستخدم بمعدل 250 جم/100 لتر ماء وكرانش 10% SP ومادته الفعالة كبريتات نحاس لا مائية ويستخدم بمعدل 125جم/100 لتر ماء وعند ظهور إصابة يستخدم مبيد دل كب 6% بمعدل لتر/ فدان ويكرر الرش كل فترة حسب الإصابة الموجودة.

وفيما يتعلق بمكافحة مرض الصدأ في الفول، أكد رئيس مركز معلومات التغيرات المناخية ضرورة التخلص من بقايا المحصول المصاب بالحرق وذلك للتخلص من الجراثيم اليوريديه التي ينشأ منها المصدر الأول للإصابة وتربية وزراعة الأصناف المقاومة والاعتدال في التسميد الازوتى حيث انه يزيد من قابليه النباتات للاصا به بينما التسميد الفوسفاتي يقلل من شدة الإصابة والرش الوقائي بأحد المبيدات الوقائية مثل مبيد بلانتفاكس بمعدل 350سم /100 لتر ماء أو مبيد بايكور بمعدل 75/100 لتر ماء.