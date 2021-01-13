شكرا لقرائتكم خبر عن صحة المنوفية ترد على وفاة 10 أشخاص بكورونا في قرية خلال يوم واحد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور معتمد يوسف، مدير الإدارة الصحية في الباجور بمحافظة المنوفية، أن قرية اسطنها لم تشهد أي وفاة بفيروس كورونا المستجد منذ بداية العام الجارى سوى حالة واحده فقط لشاب ووصل المستشفي في حالة صحية متدهورة.

وأضاف أن 10 أشخاص توفوا بالفعل، ولكن لم يتم تشخيص إصابتهم بفيروس كورو نا، وإنما وفاة طبيعية لتوقف عضلة القلب، وذلك ردا على ما انتشر على صفحات التواصل الاجتماعى حول ارتفاع الوفيات في ىقرية اسطنها من مرض الكورونا ليصل لـ10 أشخاص في فترة زمنية قصيرة، مضيفا أن «4 من الوفيات تم الاشتباه فيها لإمكانية إصابتها بفيروس كورونا المستجد، ولكنهم لم يتم إجراء المسحة الطبية لهم، للتأكد من إصابتهم وتوفوا قبلها».

ومن جانبه، وجه الدكتور فيصل جودة، وكيل وزارة الصحة بمحافظة المنوفية، بتشكيل لجنة من فرق العزل المنزلي المشكلة للنزول للقرية ومتابعة الحالات الصحية، ومعاينة المصابين والمشتبه فيهم الموجودين في العزل المنزلي بالقرية.

كما وجه جودة الفرق الطبية بضرورة المتابعة المستمرة لحالات العزل المنزلي وتوفير كامل الدعم لهم، وأكد جودة أنه توجهت اليوم مجموعة من الفرق الطبية إلى قرية «أسطنها» بالباجور وتم وضع آلية لتنفيذ برتوكول طبي بالقرية، خلال الأيام المقبلة.