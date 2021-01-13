شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة لمعاينة أرض الجامعة بطوخ طنبشا لبحث استغلالها في مشروعات النفع العام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

صرح ياسر الجندي رئيس مركز ومدينة بركة السبع بقيام لجنة من محافظة المنوفية، مشكله من المستشار الهندسي لمحافظة المنوفية ومهندس من الهيئة الهندسية ومدير الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية ببركة السبع لمعاينة أرض الجامعة بقرية طوخ طنبشا لبحث إمكانية استغلالها بما يعود بالنفع العام لأهالي وأبناء مركز ومدينة بركة السبع

وأضاف الجندى أن ذلك ياتى فى إطار توجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية باستغلال أراضي أملاك الدولة لمشروعات النفع العام وإعادة الاستفادة من الأصول غير المستغلة.