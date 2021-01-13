شكرا لقرائتكم خبر عن القاهرة 25 وبورسعيد 26.. «الأرصاد» تعلن درجات الحرارة المتوقعة الأربعاء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد النشرة الجوية لليوم الأربعاء ، وتتضمن درجات الحرارة المتوقعة لكل محافظات مصر.

تصل درجة الحرارة في القاهرة ل 25 درجة مئوية ، السلوم أقل درجات الحرارة على مستوى الجمهورية 18 ، وأعلى درجة حرارة على مستوى الجمهورية 29 وتصل إليها الوادي الجديد ، وليلاً فإن أقل الدرجات في كاترين حيث تسجل 05 درجات مئوية.

والجدول التالي يوضح درجات الحرارة العظمى والصغرى على مدن ومحافظات مصر :