شكرا لقرائتكم خبر عن رياح وأمطار وانخفاض 7 درجات.. تعرف على طقس الـ3 أيام المقبلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن طقس الـ٣ أيام المقبلة، وتشهد فيها البلاد رياح مثيرة للرمال والأتربة، وأمطار على بعض المناطق، وانخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة لتصل العظمى على القاهرة ل 18 درجة بينما تصل اليوم الأربعاء 25 درجة مئوية .

ويتوقع خبراء الأرصاد الجوية، اليوم الأربعاء، طقس مائل للدفء على السواحل الشمالية الغربية دافيء على القاهرة والوجه البحري مائل للحرارة على السواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد، والطقس ليلاً بارد على معظم الأنحاء شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد.

وهناك رياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشرقية ووسط سيناء ومدن القناة وشمال الصعيد، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على فترات متقطعة على مناطق من (السلوم – مطروح – إسكندرية – بلطيم – رشيد)، ومناطق من السواحل الشمالية الشرقية بفرصة سقوط (30%).

وعن درجات الحرارة العظمى والصغرى، فتكون القاهرة «25- 13»، الإسكندرية «21– 13»، قنا «27- 11»، الأقصر «28– 12»، أسوان «28 – 11».

أما غداً الخميس فيسود طقس مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية معتدل على السواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، والطقس ليلاً بارد على السواحل الشمالية وجنوب سيناء شديد البرودة على القاهرة والوجه البحري وشمال وجنوب الصعيد .

وهناك أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة من الوجه البحري ( 40 % ) وأمطار متوسطة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية ( 60 % ) .

والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشرقية وشمال وجنوب الصعيد، نشطة على السواحل الغربية والبحر الأحمر مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية .

وتكون درجات الحرارة العظمى والصغرى على: القاهرة الكبرى«18 – 11»، الوجه البحرى «18 – 11»، السواحل الشمالية الغربية «18 – 12»، السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء «20 – 13»، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر «24 – 16»، شمال الصعيد «20 – 09»، جنوب الصعيد «24 – 10» درجة مئوية .

ويتوقع الخبراء بعد غدً الجمعة أن يسود طقس مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية معتدل على السواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، والطقس ليلاً بارد على السواحل الشمالية وجنوب سيناء شديد البرودة على القاهرة والوجه البحري وشمال وجنوب الصعيد .

وهناك أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من الوجه البحري ( 40 % ) وأمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الغربية ( 50 % ) .

وتكون درجات الحرارة العظمى والصغرى على: القاهرة الكبرى«18 – 11»، الوجه البحرى «18 – 11»، السواحل الشمالية الغربية «18 – 12»، السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء «19 – 13»، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر «23 – 16»، شمال الصعيد «20 – 09»، جنوب الصعيد «23 – 10» درجة مئوية .