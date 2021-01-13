شكرا لقرائتكم خبر عن قرية بالمنوفية تطلق مبادرة الغلابة لدعم مصابي كورونا بالأكسجين والأدوية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

منذ بداية جائحة فيروس كورونا وتزايد عدد المصابين واحتياجهم بشدة لأسطوانات الأكسجين خاصة لمرضى العزل المنزلي ظهرت العديد من المبادرات التي أطلقها شباب القرى بمحافظة المنوفية لدعم مرضى كورونا سواء بإسطوانات الأكسجين أو إعداد وجبات لهم وجمع التبرعات للأدوية خاصة لغير القادرين.

وفى قرية برهيم التابعة لمركز منوف أطلق عدد من الأهالي مبادرة «الغلابة» لخدمة المصابين بمرض كورونا من خلال توفير أسطوانات الاكسجين لهم بالمجان والأدوية لغير القادرين.

وقرر أصحاب المبادرة تقديم الدعم لمرضى كورونا، من خلال جمع تبرعات، من أجل توفير أسطوانات الأكسجين ودعم المصابين في مبادرات العزل المنزلي، من خلال توفير الأدوية والمستلزمات الطبية لأهالي القرية حيث قرر مجموعة من شباب القرية إنشاء صندوق فيما بينهم لجمع التبرعات لمساعدة أهالي القرية، وتمكن الاهالى من خلال المبادرة، بشراء 33 أسطوانة أكسجين للمصابين من اهالى القرية ودعمهم بها