شكرا لقرائتكم خبر عن الفقي: لم أحكم على مبارك في مذكراتي وتحدثت عنه بتجرد شديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور مصطفى الفقي المفكر السياسي رئيس مكتبة الإسكندرية، في لقاء مع برنامج «يحدث في مصر» الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر على شاشة «MBC مصر، إن المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب الجديد له خبرة قانونية كبيرة، مُشيرًا إلى أنه يُأخذ على مجلس النواب السابق ضعف الدور الرقابي.

وأضاف «الفقي» خلال البرنامج، أن مجلس النواب السابق لم يُناقش استجواب واحد ولا يعيب أي حكومة استجوابها من البرلمان.

وأوضح الفقي أن مجلس النواب الحالي يمتلك شباب صغير السن وذلك سيُعطي المجلس حيوية في عمله، مؤكدًا أنه لابد من حضور الوزراء مناقشات البرلمان ويُفترض أن العمل البرلماني يؤجل العمل الحكومي للوزراء، قائلًا: «أعتقد أن مجلس النواب الجديد سيشهد وجود معارضة قوية».

ولفت المفكر السياسي رئيس مكتبة الإسكندرية إلى أن المعارضة يُمكن أن تكون أكثر وطنية وولاء للحكم ولكن لديها ملاحظات، قائلًا: «السيسي أكثر واحد مُعارض ويقود المعارضة ويسعى دائمًا إلى التغيير وعلى الناس أن تتعلم منه»، موضحًا أنه يجب على النائب ألا يخشى المعارضة طالما واقفًا على أرض وطنية.

وعن الأحداث التي شهدتها الولايات المتحدة الأمريكية مؤخرًا قال «الفقي»: «تمثال الحرية يبكي دمًا على ما يحدث في أمريكا»، قائلًا: «اندهشت وأنا أُشاهد اقتحام الكونجرس الأمريكي»، مؤكدًا أن ما حدث في أمريكا من مظاهرة الديمقراطي ولكنه يرفض الفوضى والعنف، واصفًا الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، بـ«قذافي أمريكا».

أما عن مذكراته قال «الفقي» أنه حاول أن يضع في مذكراته متعة القراءة، كما أنه تحدث عن انتخابه في دمنهور عام 2005 بكل حيادية في مذكراته، وأنه لما يتجاوز في الحديث في حق أحد.

وأوضح «الفقي» أن علاء مبارك لم يقرأ مذكراتي وأعتقد أنه ظن أن هناك سباب لوالده في مذكراتي، مُشيرًا إلى أنه أعطى إلى مبارك حقه، قائلًا: «قولت عنه إنه رئيس وطني في مذكراتي»، مبديًا تعجبه من حديث علاء مبارك ضده رغم أنه كانت تربطه به علاقة قوية، قائلًا: «لم أحكم على مبارك في مذكراتي وتحدثت عنه بتجرد شديد».

وأوضح «الفقي» أنه كتب عن الشيخ حمد أمير قطر السابق في مذكراتي ولكن صاحب دار النشر طلب مني إلغاء ما كتبته عنه.