بأسعار الطيران والفنادق.. 5 طرق للحجز بمبادرة "شتي في مصر" بالمدن السياحية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف عفيفي:

تنطلق مبادرة "شتي في مصر" منتصف الشهر الجاري وحتى نهاية نوفمبر المقبل، إلى المدن السياحية المصرية في 5 محافظات سياحية (جنوب سيناء والبحر الأحمر والأقصر وأسوان والإسكندرية).

كشف هشام الشاعر عضو غرفة المنشآت الفندقية، أن قطاعي السياحة والطيران، بدأ في استقبال الحجوزات السياحية لتذاكر الطيران والفنادق في المدن السياحية المعلن عنها في المبادرة.

وكشف الشاعر، لمصراوي، عن آلية الحجز للمواطنين الراغبين في المبادرة، موضحاً أن هناك نحو 5 طرق للمشاركة والتسجيل فيها للسفر والإقامة في الفنادق المصرية.

وأوضح الشاعر، أن الراغبين في السفر يمكنهم الحجز عن طريق شركة مصر للطيران أو من خلال مكاتبها المنتشرة على أنحاء الجمهورية والعالم، أو شركات السياحة، أو عن طريق الفنادق مباشرة، أو من خلال حجز تذاكر الطيران والسفر إلى الوجهة التي يرغب في السفر إليها والتوجه إلى الفندق الذي يريد النزول فيه مباشرة دون الحاجة إلى أحد، أو من خلال صفحاتهم الرسمية على "فيس بوك".

وأعلنت غرفة المنشآت الفندقية، أسماء وأسعار الإقامة بالفنادق المشاركة في مبادرة "شتي في مصر" التي أطلقتها وزارتي السياحة والآثار والطيران المدني.

وأوضحت الغرفة، أن الإعلان سيكون من خلال صفحتها الرسمية على فيسبوك وعنوانها: Facebook: Egyptian Hotel Association، والتي ستطلق من خلالها أسعار تشجيعية للفنادق ليكون الحد الأقصى لسعر الفرد في الغرفة المزدوجة في الليلة (شاملة الضرائب والخدمات)، إقامة كاملة ماعدا فنادق الأقصر وأسوان نصف إقامة (فطار وعشاء).

وجاءت الأسعار على النحو التالي:

- الفنادق من فئة الثلاث نجوم 300 جنيه.

- الفنادق من فئة الأربع نجوم 600 جنيه.

- الفنادق من فئة الخمس نجوم 750 جنيه.

وتخطت عدد الفنادق المشاركة في المبادرة حتى الآن أكثر من 110 فنادق بالوجهات السياحية المختلفة، أكثرها في محافظتي البحر الأحمر وجنوب سيناء.

ولدعم المبادرة، منحت وزارة السياحة والآثار ممثلة في المجلس الأعلى للآثار تخفيضا بنسبة 50% على أسعار تذاكر المصريين الكاملة بالمناطق والمتاحف الأثرية المفتوحة للزيارة بمحافظات قنا والأقصر وأسوان، خلال شهري يناير وفبراير 2021.

وتهدف المبادرة إلى تخفيض أسعار تذاكر الطيران الداخلي للمصريين والأجانب المقيمين خلال الفترة من 15/1/2021 وحتى 28/2/2021 بسعر موحد على النحو التالي:

ـ القاهرة/الإسكندرية/الأقصر 1500 جنيه.

ـ القاهرة/الإسكندرية/أسوان 1800 جنيه.

ـ القاهرة/الإسكندرية/شرم الشيخ والغردقة وطابا 1800 جنيه.

ـ القاهرة/مرسى علم 2000 جنيه.

ومن المقرر، أن تسيّر شركة مصر للطيران، 6 رحلات يوميًا إلى شرم الشيخ، و5 يوميًا إلى الغردقة، و5 رحلات يوميًا إلى كل من الأقصر وأسوان، ورحلتين أسبوعيًا إلى مرسى علم قابلين للزيادة وفقًا للطلب.

ويمكن للركاب حجز رحلاتهم من خلال موقعها الإلكتروني egyptair.com أو من خلال مكاتب مصر للطيران المنتشرة بمصر أو حول العالم أو من خلال وكلاء السياحة والسفر، كما يمكن للركاب حجز برامج سياحية متكاملة تشمل تذاكر الطيران والفنادق والمزارات السياحية، عن طريق مكاتب شركة مصر للطيران الكرنك للسياحة بمدينة نصر على رقم 26738138، فرع شارع قصر النيل على رقم 25775041 أو 25790465، فرع فندق لوبساج المطار على رقم 24183720 أو 22678117، الإسكندرية على رقم ٠3582703، أو من من خلال الموقع الإلكتروني karnak.egyptair.com، وعن طريق خدمة الواتس آب على رقم +201285311558، أو عن طريق الصفحات الرسمية لشركة مصر للطيران الكرنك للسياحة على قنوات التواصل الاجتماعي (EGYPTAIR Tourism - Karnak).

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