شكرا لقرائتكم خبر عن القاهرة تحتضن «كايرو آي».. أكبر عجلة سياحية في أفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الخبير السياحي أحمد متولي رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات، إنه دعمًا للسياحة وتحقيقا لرؤية مصر ٢٠٣٠ للتنمية الاقتصادية، يجري العمل على إنشاء «عين القاهرة» كأكبر عجلة ترفيهية وسياحية في أفريقيا على ارتفاع ١٢٠ متر، وذلك تماشيًا مع سياسة الدولة في تطوير المجالات المختلفة ورؤية رئيس الجمهورية بالاهتمام والتركيز على مجالات السياحة والاستثمار وذلك بالتعاون مع القطاعات المسئولة عن تلك الأنشطة بالدولة.

وتعد عين القاهرة هي أول عجلة ترفيهية وسياحية دوارة في القاهرة والأكبر من نوعها في القارة الأفريقية وذلك على ارتفاع ١٢٠ متر ومن المقرر أن يتم إطلاق المشروع عام ٢٠٢٢ والذي سيكون مشروعًا عالميًا ومعلمًا للقاهرة الحديثة، يتماشى مع الخطة الاستراتيجية التنموية ورؤية مصر ٢٠٣٠.

وتابع أن المشروع الجديد طفرة في القطاع الترفيهي السياحي وأحدث مشروع سياحي عالمي بمصر، على غرار مثيلاتها في كبرى العواصم والدول ومن شأنها أن تصبح رمز حضاري يتيح مشاهدة بانورامية فريدة للقاهرة بما يجذب الملايين من الزوار سنويًا ومئات الآلاف من السائحين لدعم قطاع السياحة بمصر وجذب المزيد من العملة الأجنبية. وتعد عين القاهرة هي الأكبر في أفريقيا وخامس أكبر عجلة حول العالم بعد لندن ودبي ولاس فيجاس وسنغافورة.

وتقع عين القاهرة Cairo Eye على ضفاف نهر النيل في قلب العاصمة، وذلك على مقربة من كافة المزارات والمناطق السياحية المصرية الرئيسية، لتكون الأيقونة لمحافظة القاهرة ومصر كافة.

وأكد «متولي» أنه تم تصميم المشروع مع مراعاة كافة الاعتبارات البيئية والحفاظ على هوية وكيان منطقة الزمالك، والتي كان أهمها المحافظة على كافة الأشجار والنخيل في الحديقة التي سيتم تنفيذ المشروع بها كإحدى أهم ركائز المشروع، مع الأخذ في الاعتبار، اعتماد مخطط التصميم الذي يحقق زيادة في إجمالي المساحات الخضراء بالمشروع بنسبة ١٥٪؜ لتصل إلى ٧،٠٠٠ متر مربع بدلا من ٦،١٠٠ متر مربع حاليًا.

وستتيح عين القاهرة مشاهدة المدينة لمسافة ٥٠ كيلو متر ورؤية كافة المعالم البارزة المحيطة حولها تحتوي على ٤٨ كابينة بسعة ٦-٨ زائرين لكل كابينة بطاقة استيعابية ٢ مليون و٥٠٠ ألف زائر سنويًا، كما ستقام وجهة سياحية ترفيهية متكاملة حول العجلة لتجربة ترفيهية فريدة من نوعها ومتكاملة في قلب القاهرة.

وأوضح متولي أن المشروع وضع دراسة مرورية دقيقة؛ لضمان السيولة المرورية بتلك المنطقة الحساسة بالزمالك وذلك بتوفير وسائل مختلفة للوصول لمكان المشروع مثل خدمة النقل النهري باستخدام تاكسي عين القاهرة وحافلات عين القاهرة للنقل الحر Hop On/Hop Off، بالإضافة إلى تخصيص ساحة انتظار للسيارات لـ 500 سيارة.